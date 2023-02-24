Швеция в рамках нового пакета военной помощи для Украины поставит системы противовоздушной обороны IRIS-T и Hawk.

Об этом заявил премьер Швеции Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции с министром обороны Полом Йонсоном, сообщает SVT.

Глава правительства рассказал, что его страна включит в пакет не только ПВО, но и танки Leopard.

При этом министр обороны подчеркнул, что такие поставки являются прежде всего сигналом для Украины, что Швеция продолжает поддержку, предоставляя новый пакет помощи.

"Украине нужны системы противовоздушной обороны, для Украины абсолютно важно, чтобы Россия не получила господство в воздухе. Это возможность, которую мы должны обеспечить в долгосрочной перспективе", - добавил Йонсон.

Напомним, ранее стало известно, что Швеция сегодня, 24 февраля, официально подтвердила планы передать Украине модернизированные танки Leopard 2.

Также "Страна" писала, что Стокгольм поставит в Украину около 50 БМП, САУ Archer и противотанковое оружие.

Кроме того, мы сообщали, что Швеция передаст Украине военной помощи на более чем $400 млн, включая противотанковое оружие, оборудование для разминирования, легкое противотанковое оружие Robot 57 и шведские боевые машины пехоты CV 90.



