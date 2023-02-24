Швеция присоединится к танковой коалиции и собирается передать Украине 10 модернизированных танков Leopard 2.

Об этом пишет Spiegel.

Издание сообщает, что правительство в Стокгольме приняло решение передать Украине всего десять танков Leopard типа 2A6 и 2A5 для планового оснащения двух украинских танковых батальонов.

Танки могут быть использованы в первую очередь в качестве дополнения к комплекту танков, которые Германия сейчас собирает для Украины. Берлин пообещал поставить 14 моделей 2A6 со складов Бундесвера для батальона, который должен быть оснащен 31 танком Leopard 2.

Напомним, США вместе с 50 странами-партнерами передадут Украине более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячу артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов.

Также министр обороны Алексей Резников рассказал, сколько батальонов танков Leopard 1 и Leopard 2 будет в Украине.

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