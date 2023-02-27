В России сообщили о переподчинении войсковой ПВО командованию Воздушно-космических сил. Об этом пишет ВВС.

"В составе российских ВКС существует своя противовоздушная оборона, которая занимается охраной стратегических объектов. В отличие от нее армейская ПВО защищает войска на фронте - в частности, во время боевых действий.

Для каждой из видов ПВО строятся свои зенитные комплексы - например, передвижные "Торы" и "Панцири" на фронте принадлежат войсковой ПВО, а стационарные С-300 или С-400, которые, вероятно, защищали авиабазу в Энгельсе во время предполагаемых ударов украинских беспилотников, были в составе ПВО ВКС.

У этих войск разные задачи и тактика - одни передвигаются вместе с армией, другие привязаны к объектам, которые защищают. Поэтому, с одной стороны, было бы логично держать войсковую ПВО в подчинении армейского командования, а не передавать в ведение ВКС, которые принадлежат другому виду вооруженных сил.

Ведь такая реформа означала бы серьезные структурные изменения в командной вертикали армейской ПВО, у которой теперь будет новый начальник. Один из важных вопросов: как изменится теперь "цепь командования" - последовательность лиц и структур, по которой передается приказ? В России сухопутные силы и без того сталкиваются с задержками по принятию решений, и не исключено, что в ПВО теперь их станет больше.

С другой стороны, эти изменения упрощают организацию снабжения и подготовки специалистов для армейской ПВО. Кроме того, возможно, это скажется на качестве действий ее офицеров, которые будут зависеть не от армейских начальников, не всегда хорошо понимающих задачи и возможности средств противовоздушной обороны, а от таких же специалистов", – пишет издание.

Напомним, Россия накапливает штурмовую авиацию у границ с Украиной, чтобы задействовать ее на важнейших направлениях, где пытается вести наступление.

Ранее в Воздушных силах ВСУ рассказали, что россияне возобновили дроновые атаки по Украине, чтобы выследить и истощить украинскую противовоздушную оборону.

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