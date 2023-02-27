Верховной Раде Украины предлагают признать воздушно-космические силы и военно-морской флот Российской Федерации террористическими организациями.

Соответствующий проект постановления подготовлен группой депутатов "Слуги народа" во главе с Федором Вениславским.

Текста проекта постановления пока нет.

Напомним, в годовщину вторжения России Рада призвала страны признать РФ спонсором терроризма.

Также сообщалось, что Британия готовится объявить ЧВК "Вагнера" террористической организацией.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 369-й день. Мы следим за новостями 27 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 368-го дня войны. Украинская разведка заявляет, что украинское контрнаступление начнется весной, его цель - перерезать сухопутный коридор в Крым. А затем освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. В свою очередь россияне наращивают оборону Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.