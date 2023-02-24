Верховная Рада провалила голосование по десяти законопроектам о растаможке авто в "Дие", в том числе и по правительственному №7466.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Документы даже не стали отправлять на повторное рассмотрение.

Также не набрал голосов и другой законопроект об изменениях в Таможенный кодекс №7468 о растаможке авто в "Дие" за основу – 206 голосов.

Напомним, что законопроекты были зарегистрированы в Раде еще летом, когда закончился льготный период бесплатной растаможки.

Правительственный проект №7466 предлагал ввести онлайн-растаможку через портал "Дия" без посещения учреждений и организаций. Достаточно было бы ввести VIN-код автомобиля и скачать копии документов, а платежи будут начислены автоматически. Эксперты говорили, что это снизило бы уровень бюрократии и коррупции.

Альтернативные законопроекты предлагали увеличить в восемь раз растаможку в "Дие" для элитных авто или вообще вернуть "нулевую" растаможку для авто стоимостью до 10 тыс. евро, отменить пошлины и НДС для авто на ВСУ или сделать бесплатную растаможку для участников боевых действий и тех украинцев, чьи авто были уничтожены в результате войны.

Однако сегодня все эти предложения не были поддержаны.