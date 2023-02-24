Верховная Рада досрочно прекратила полномочия троих нардепов. Теперь в парламенте осталось 405 депутатов из 450 - это рекордно малое число.

Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

По его словам, парламент досрочно прекратил полномочия трех народных депутатов:

1. Юрий Солод (325 голосов);

2. Наталья Королевская (332 голоса);

3. Олег Волошин (330 голосов).

Ранее в парламент поступили их заявления о сложении мандатов.

Напомним, ранее Рада лишила депутатского мандата Александра Трухина. До этого Трухин пошел на сделку со следствием и на суде признал, что предлагал полицейскому взятку. По условиям соглашения, Трухин обязуется в течение месяца перечислить 6 млн грн в поддержку ВСУ и заплатить штраф в размере 68 тысяч грн. По условиям соглашения внесенный Трухиным залог в размере 49 620 гривен также будет перечислен на нужды ВСУ.

Также мы писали о том, что Рада отстранила депутата Гео Лероса от участия в заседаниях парламента.

Кроме того, сообщалось, что Виктор Медведчук подал иск против Верховной Рады за лишение его депутатского мандата. Об этом сообщил Давид Арахамия.