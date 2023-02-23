Верховная Рада в четверг, 23 февраля, отстранила депутата Гео Лероса от участия в заседаниях парламента.

Ранее регламентный комитет Рады своим большинством одобрил обращение депутатов к парламенту с требованием отстранить внефракционного депутата Гео Лероса от участия в работе парламента на 5 заседаний.

По факту Лероса отстранили либо до конца войны, поскольку в условиях военного времени в заседаниях не Рады не объявляют перерыв, либо до конца текущей сессии летом (если военное положение к тому времени не отменят).

Как мы сообщали ранее, отстранили Лероса за "нарушение депутатской этики". Речь идет о пленарном заседании 7 февраля, когда во время рассмотрения вопроса о назначении главой СБУ Василия Малюка Гео Лерос "допустил оскорбительные высказывания в адрес СБУ и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака", говорилось в обращении, текст которого подписали 228 депутатов.

Также мы писали о том, как этим летом Гео Леросу назначили принудительный привод в суд по делу "хулиганство в стенах парламента" после критики власти.