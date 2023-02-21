Регламентный комитет Верховной Рады своим большинством только что одобрил обращение депутатов к парламенту с требованием отстранить внефракционного депутата Гео Лероса от участия в работе парламента на 5 заседаний.

Но это ещё не окончательное решение. За отстранение должна проголосовать Рада. Предположительно, вопрос вынесут на голосование уже на этой неделе. И если оно пройдёт, то Лероса отстранят от участия в заседании Рады по факту до конца войны, поскольку в условиях военного времени в заседаниях не Рады не объявляют перерыв.

Как сообщают источники в аппарате Рады, отстраняют Лероса за "нарушение депутатской этики".

"По процедуре регламентный комитет проголосовал это обращение и направил на голосование парламента. За решение проголосовали депутаты всех без исключения фракций, в том числе и ЕС. Заседание состоится на этой неделе", - сообщает источник.

Напомним, речь идет о пленарном заседании 7 февраля, когда во время рассмотрения вопроса о назначении главой СБУ Василия Малюка Гео Лерос "допустил оскорбительные высказывания в адрес СБУ и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака", говорилось в обращении, текст которого подписали 228 депутатов.