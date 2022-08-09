Вокруг народного депутата Гео Лероса, показавшему до войны президенту Владимиру Зеленскому средний палец в Раде, закручивается новый скандал. На днях ему назначили принудительный привод в Печерский суд по делу "хулиганство в стенах парламента".

Об этом "Стране" сообщил источник в правоохранительных органах и адвокат самого Лероса.

По словам правозащитницы, ещё 11 июля суд удовлетворил ходатайство прокурора о принудительном приводе, однако суд не состоялся, потому что Лерос в этот момент находится на юго-востоке, а о времени им никто не сообщил.

По словам адвоката, судья вынесла определение о принудительном приводе на следующее заседание, которое состоится 21 сентября.

Этим событиям предшествовало интервью Гео Лероса, в котором нардеп обрушился с критикой на президента Зеленского и его команду за то, что те накануне начала войны они не готовились к ней, а убеждали всех, что ее не будет.

В частности, Лерос прокомментировал заявление секретаря СНБО Данилова о том, что смена гражданской одежды на "черную форму" было знаком, что война с РФ неизбежна.

"Меня тошнит от подобного пизд@жа. Но они с такой легкостью говорят, что не говорили о том, что начнётся война, чтобы не было пробок. Ты пойди посмотри в глаза людей, чьи родные погибли под Киевом - их тысячи, посмотри в глаза родственникам десятков тысяч погибших мариупольцев. И скажи им, что ты этого не делал, чтобы не было пробок", — сказал Лерос.

В свою очередь в комментарии "Стране" Гео Лерос заявил, что не хотел вредить государству своей критикой во время войны.

"Но настал момент, когда Зеленский цинично снова запустил маховик коррупции и репрессиий внутри страны. Он упивается славой, присваивая заслуги ЗСУ, и начал строить диктатуру в стиле Лукашенка. Сейчас мы уверенно теряем страну изнутри, Зеленский больше воюет с политическими оппонентами внутри, чем с Путиным, потому что ему нужно зачистить критику перед крупным "распилом" западных денег на восстановление страны", — сказал Лерос, добавив, что власть хочет посадить его в тюрьму.

Напомним, что еще в январе ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении Гео Лероса, который показывал "фак" Зеленскому.