Лычаковский райсуд Львова продлил арест подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука до 19 сентября. Возможность внесения залога не предусмотрена.

Напомним, что в июне во Львове суд приступил к рассмотрению дела Медведчука без самого обвиняемого. Процесс проходит в закрытом режиме.

Медведчука обвиняют по нескольким статьям: госизмена, сотрудничество с Россией после аннексии Крыма, передача Москве секретной информации и участие в незаконных схемах поставок угля из "ЛДНР". Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

26 февраля правоохранители не обнаружили Медведчука дома, где он должен был находиться под домашним арестом. 2 марта его объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск, а в апреле задержали.

После этого Виктор Медведчук дал показания против лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Речь идет о выводе из государственной собственности нефтепровода "Самара - Западное направление" и закупке угля у "ЛНР/ДНР". По словам Медведчука, экс-президент, руководствуясь личными интересами, курировал и даже на определенных этапах подключался к осуществлению данных схем.

"Страна" подробно разбиралась, что означают откровения Медведчука для Порошенко.