Верховная Рада Украины, в пятницу, 24 февраля, в годовщину российского вторжения, призвала парламенты других стран признать геноцид украинцев, а РФ - государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

Нардепы на заседании поддержали постановление №9034 об обращении Рады к парламентам и правительствам демократических государств и международных организаций по случаю годовщины начала полномасштабной войны. Документ поддержали 313 депутатов.

Рада призывает другие парламенты:

усилить политическую, военную, финансовую, экономическую, энергетическую, гуманитарную и другую помощь;

предоставить современное вооружение, в том числе танки, самолеты и дальнобойные ракеты;

усилить санкции против РФ;

усилить санкции против РФ; поддержать формулу мира, предложенную президентом Владимиром Зеленским;

признать Россию государством-спонсором терроризма, а ее действия - геноцидом украинского народа;

создать глобальную платформу для оценки ущерба, нанесенного РФ окружающей среде;

помочь привлечь к ответственности российских военных преступников;

создать механизмы конфискации российских активов.

Напомним, ранее Европарламент принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

Также сообщалось, что в Белом доме считают, что внесение РФ в список стран - спонсоров терроризма затруднит поставку помощи украинцам.