В годовщину вторжения России Рада призвала страны признать РФ спонсором терроризма
Верховная Рада Украины, в пятницу, 24 февраля, в годовщину российского вторжения, призвала парламенты других стран признать геноцид украинцев, а РФ - государством-спонсором терроризма.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.
Нардепы на заседании поддержали постановление №9034 об обращении Рады к парламентам и правительствам демократических государств и международных организаций по случаю годовщины начала полномасштабной войны. Документ поддержали 313 депутатов.
Рада призывает другие парламенты:
- усилить политическую, военную, финансовую, экономическую, энергетическую, гуманитарную и другую помощь;
- предоставить современное вооружение, в том числе танки, самолеты и дальнобойные ракеты;
усилить санкции против РФ;
- поддержать формулу мира, предложенную президентом Владимиром Зеленским;
- признать Россию государством-спонсором терроризма, а ее действия - геноцидом украинского народа;
- создать глобальную платформу для оценки ущерба, нанесенного РФ окружающей среде;
- помочь привлечь к ответственности российских военных преступников;
- создать механизмы конфискации российских активов.
Напомним, ранее Европарламент принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.
Также сообщалось, что в Белом доме считают, что внесение РФ в список стран - спонсоров терроризма затруднит поставку помощи украинцам.