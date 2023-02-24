Война в Украине продолжается уже год. Иллюстративное фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Верховная Рада Украины, в пятницу, 24 февраля, в годовщину российского вторжения, призвала парламенты других стран признать геноцид украинцев, а РФ - государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

Нардепы на заседании поддержали постановление №9034 об обращении Рады к парламентам и правительствам демократических государств и международных организаций по случаю годовщины начала полномасштабной войны. Документ поддержали 313 депутатов.

Рада призывает другие парламенты:

  • усилить политическую, военную, финансовую, экономическую, энергетическую, гуманитарную и другую помощь;
  • предоставить современное вооружение, в том числе танки, самолеты и дальнобойные ракеты;
    усилить санкции против РФ;
  • поддержать формулу мира, предложенную президентом Владимиром Зеленским;
  • признать Россию государством-спонсором терроризма, а ее действия - геноцидом украинского народа;
  • создать глобальную платформу для оценки ущерба, нанесенного РФ окружающей среде;
  • помочь привлечь к ответственности российских военных преступников;
  • создать механизмы конфискации российских активов.

Рада призвала страны признать Россию спонсором терроризма

Рада призвала страны признать Россию спонсором терроризма

Рада призвала страны признать Россию спонсором терроризма

Рада призвала страны признать Россию спонсором терроризма

Рада призвала страны признать Россию спонсором терроризма

Рада призвала страны признать Россию спонсором терроризма

Напомним, ранее Европарламент принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

Также сообщалось, что в Белом доме считают, что внесение РФ в список стран - спонсоров терроризма затруднит поставку помощи украинцам.

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