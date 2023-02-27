В сети появилось интимное видео танцующего российского генерала, заместителя командующего Сухопутными войсками Александра Матовникова.

Как утверждается, сейчас он является руководителем оперативной группы Сухопутных войск РФ на территории Беларуси.

Видео распространяется по телеграм-каналам.

Как пишут телеграм-каналы, это видео высокопоставленный военный снял для своей возлюбленной.

Матовников - известный в России генерал. Ещё с 1980-х годов он служил в спецподразделении КГБ СССР "Альфа". Участвовал в спецоперациях в Афганистане. После распада Советского Союза продолжил служить в "Альфе" уже в ФСБ РФ. Участвовал в обеих чеченских войнах.

В 2013 году, после 30 лет службы в "Альфе" был переведён в Минобороны РФ и через некоторое время назначен командующим Силами специальных операций ВС РФ.

В 2018 году он стал полпредом президента РФ в Северо-Кавказском военном округе. В январе 2022 года был назначен на свою нынешнюю должность заместителя главкома Сухопутными войсками.

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