Россияне пытаются окружить Авдеевку с двух сторон. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.

По его словам, армия РФ пытается взять город в клещи с севера и юга.

"Ситуация настолько сложна, что даже обстрелы не успеваем считать. Враг всю ночь гнал по городу, по позициям ВСУ вокруг города. Происходят танковые, минометные и артиллерийские обстрелы. По несколько раз в день происходят вражеские авианалеты и ракетные удары", - отметил Барабаш.

По его словам, в течение суток совершаются десятки штурмовых действий со стороны россиян.

"В промзону противник не идет в лобовую, пробить промзону они не могут. С юга и севера от города враг пытается развивать тактику по окружению города", - подчеркнул Барабаш.

Ранее в Авдеевской ОВА озвучили вероятные планы россиян на 24 февраля. По данным разведки, россияне стягивали на Донецкое направление (Авдеевка, Бахмут, Угледар, Марьинка) дополнительные силы для большого наступления по нескольким направлениям.

Также глава Луганской ОВА Сергей Гайдай называл самое сложное направление в Луганской области, где продолжается активная фаза боевых действий. По его словам, из трех направлений - Белогоровка, Кременная и Сватовское, Кременная - самое сложное направление.

Тем временем война в Украине продолжается уже 369-й день. Мы следим за новостями 27 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 368-го дня войны. Украинская разведка заявляет, что украинское контрнаступление начнется весной, его цель - перерезать сухопутный коридор в Крым. А затем освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. В свою очередь россияне наращивают оборону Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.