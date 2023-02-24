В Германии приняли решение увеличить количество танков Leopard 2, которые отправят в Украину.

Об этом сообщает газета Der Tagesspiegel со ссылкой на Бундесвер.

В пятницу министр обороны Борис Писториус решил довести общее количество запланированных поставок Киеву с 14 до 18 танков Leopard 2A6.

"Это дает Германии вместе со странами-партнерами Португалией и Швецией возможность предоставить Украине целый танковый батальон. В конце января канцлер Олаф Шольц после нескольких месяцев колебаний также пообещал Украине основные боевые танки Leopard 2 из запасов Бундесвера. Заявленная цель федерального правительства заключалась в том, чтобы быстро создать два танковых батальона с танками Leopard 2. Батальон более старой модели Leopard 2 A4 был собран Польшей со странами-партнерами", - пишет газета.

Однако у Германии возникли проблемы с пополнением батальона более современными типами за счет обязательств других стран. Изначально три танка обещала только Португалия. Но в пятницу, в годовщину начала войны России против Украины, Швеция последовала ее примеру и предоставила десять танков Model 2 A5. С увеличением количества немецких частей в Украине будет достигнута обычная численность батальона в 31 танк.

В Берлине указали, что версия A5 технически аналогична типу A6. Германия пообещала поставить свои танки к концу марта. До тех пор Бундесвер будет обучать экипажи из Украины управлять Leopard 2 на военном полигоне Мюнстер в Нижней Саксонии.

Ранее мы сообщали, что Польша передаст Украине 60 танков PT-91 Twardy в течение ближайших дней.

Также мы рассказывали о намерении Швеции передать Украине десять модернизированных танков Leopard 2.