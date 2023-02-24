Польша передаст Украине 60 танков PT-91 Twardy в течение ближайших дней. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Также уже на днях мы передадим наши очень хорошие танки PT-91. Очередные 60 танков прибудут в Украину", – заявил Моравецкий.

Следует отметить, что PT-91 Twardy представляет собой глубокую модернизацию советского танка Т-72М, которую поляки провели уже в постсоветскую эпоху. До недавнего времени это был основной боевой танк Польши.

Как писала "Страна", 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, в нашу страну прибыли первые танки Leopard 2 из Польши. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с польским премьером Матеушем Моравецким.

Ранее источники Bloomberg сообщали, что сегодня Варшавой будет объявлено прибытие первых из 14 обещанных Польшей танков Leopard 2. Также глава Минобороны Польши заявил, что в Украину прибыли первые Leopard 2.

Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.