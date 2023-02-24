Российский танк Т-72, подбитый у Бучи, установили под посольством РФ в Германии "как напоминание о войне в Украине".

Об этом сообщил один из инициаторов акции Виланд Гибель в Twitter.

По его словам, машина была поражена 31 марта 2022 возле Бучи.

Он заявил, что российские власти и военные "убили, ограбили, переселили миллионы людей и продолжают это делать каждый день".

"Мы хотим поставить этот хлам террористам под дверь", - написал Гибель.

Напомним, вчера в Лондоне улицу перед посольством России выкрасили в цвета украинского флага. Активисты с помощью строительных тележек, в которых были помещены мешки с краской, залили ею проезжую часть. Теперь машины в одном направлении двигаются по желтой полосе, а в противоположном - по синей.

Также мы сообщали, что власти Риги установили на здании посольства Российской Федерации новое название улицы - Независимости Украины. Ранее улица в Литве, на которой расположено российское посольство, была переименована в улицу Героев Украины, а ближайший сквер еще в 2018 году получил имя Бориса Немцова.

Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.