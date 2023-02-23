Улицу перед посольством России в британской столице выкрасили в синей и желтый цвета - цвета украинского флага.

Об этом сообщает Deutsche Welle в телеграм-канале.

С помощью строительных тележек, в которых были помещены мешки с краской, они залили проезжую часть краской, а затем закрасили швабрами дорожное полотно, так, что теперь машины в одном направлении двигаются по желтой полосе, а в противоположном - по синей.

Это не первая подобная акция. Еще в марте активисты подсветили цветами украинского флага в знак поддержки Украины фасад здания посольсва РФ с помощью проектора.

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