Курьезный момент произошел на теннисном турнире Большого шлема Australian Open в Мельбурне. Во время матча российского теннисиста Андрея Рублева против Эмиля Руусувуори из Финляндии болельщики на трибунах вывесили флаг Украины и что-то выкрикивали в адрес россиянина.

Рублев пожаловался на это судье матча. После этого рефери спросил, не мешает ли ему флаг, на что тот ответил, что с флагом проблем нет, но ему говорят неприятные слова.

Также в этом матче российский теннисист был оштрафован за нецензурную лексику.

После неудачного для себя розыгрыша Рублев был в ярости и выкрикнул "бляха-муха". Россиянин попытался оспорить штраф, но рефери был непреклонен.

Отметим, что Рублев в этом поединке по итогу одержал победу над финским теннисистом.

Напомним, что российским теннисистам запрещено использовать символику РФ на турнирах Большого шлема.

В 2021 году россиянин Медведев уступил Джоковичу первенство на Australian Open.

Как писала "Страна", в январе 2022 года первой ракетке мира Джоковичу второй раз за месяц отменили австралийскую визу, он пропустил Australian Open.