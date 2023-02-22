Сотрудники посольства США в Лондоне эвакуированы, район оцеплен. Причины инцидента пока неизвестны.

Об этом пишут британские СМИ.

"На фотографиях с людьми внутри здания, размещенных в Интернете, видно, как они приседают на полу и сидят спиной к стенам, а также видна полиция на месте происшествия", - пишет Daily Mail.

Очевидцы сообщают, что на месте "много криков вооруженной полиции", хотя остается неясным, что вызвало угрозу безопасности.

На кадрах с места происшествия видно как минимум две пожарные машины и полицейские машины в районе посольства.

"Когда в столичной полиции обратились за комментариями, они заявили, что им известно об инциденте", - пишет британское издание.

Ранее посольство США призвало американцев немедленно покинуть территорию России. В предупреждении заявляется, что российские власти могут отказать находящимся в России американцам в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи США, а также подвергнуть их мобилизации и воспрепятствовать их выезду из страны.

"Не въезжайте в РФ из-за непредсказуемых последствий вторжения российской армии в Украину, угрозы преследования и задержания граждан США сотрудниками местных служб безопасности, ограничения полетов в Россию и из России. Граждане США, проживающие или путешествующие в России, должны немедленно покинуть страну", - говорится в сообщении.