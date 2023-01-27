За отправку посылок в украинские посольства арестован 74-летний испанец. Его подозревают в шести преступлениях, связанных с терроризмом.

Об этом сообщает испанский телеканал La Sexta.

Согласно сообщению, испанский суд отправил под арест 74-летнего Помпейо Гонсалеса Паскуаля. Обвинение считает, что это он отправлял в посольства Украины по всей Европе письма с останками животных и посылки с взрывчатым веществом.

По данным телеканала, во время обыска в доме подозреваемого обнаружили беспилотник и электронные устройства, которые могли быть задействованы для "сброса взрывчатки".

Напомним, 30 ноября прошлого года в посольство Украины в Испании пришел конверт, который взорвался при попытке его открыть, один человек получил ранение. Затем уже в декабре письма с останками животных получили 18 украинских посольств и консульств по всей Европе.

Кроме того, один из пакетов со взрывчаткой был отправлен на базу вооруженных сил Испании в Торрехоне.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал эти "больные и странные" письма акцией по запугиванию дипломатов.