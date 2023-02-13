У берегов Великобритании произошло землетрясение магнитудой 3,7.

Об этом сообщает Mirror.

Подземные толчки у побережья Норфолка были зафиксированы на глубине 10 км, сообщило Британское геологическое общество.

Такое землетрясение считается "неглубоким". Неглубокие землетрясения ощущаются сильнее, чем более глубокие, пишет издание.

Землетрясение произошло в 7:14 утра в воскресенье примерно в 56 милях от британского побережья.

Ранее мы писали, что появилось фото огромного тектонического разлома после землетрясения в Турции. По последним данным, число погибших в Турции и Сирии превысило рубеж в 30 тысяч человек. Разлом в Турции образовался на юго-востоке страны после серии разрушительных землетрясений.

Также мы сообщали, что в результате землетрясения в Турции произошел сдвиг литосферных плит на несколько метров. Турция фактически "отошла" от Сирии. По оценкам ученых, общая величина разлома составила порядка 190 км в длину и 25 км в ширину.Произошло горизонтальное скольжение Анатолийской плиты на юго-запад по отношению к плите Арабика. Ученые предупреждают, что землетрясения в регионе могут продолжаться еще месяцами или даже годами.