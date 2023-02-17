В Британии сняли новую экранизацию "Трех мушкетеров". Д’Артаньяна сыграет чернокожий актер Малачи Пуллар-Латчмен.

Трейлер фильма появился в YouTube.

Малачи Пуллар-Латчмен ранее снимался в фильмах "Челюсть. Столкновение" и "Я иду искать. Королевская игра".

В Великобритании фильм должны выпустить 13 марта.

Напомним, ранее Disney опубликовала трейлер новой "Русалочки" с чернокожей актрисой в роли Ариэль – Холли Бейли. Фильм выйдет в мае 2023-го. За двое суток трейлер с темнокожей главной героиней посмотрело уже почти 8 млн человек. При этом видео набрало почти 1 млн дизлайков. Роль принца Эрика в киноадаптации диснеевского мультфильма "Русалочка" может достаться экс-участнику популярного бойзбенда One Direction Гарри Стайлсу.

Также мы писали, что в ремейке фильма "Волшебник страны Оз" появятся ЛГБТ-персонажи. Режиссер ленты Кенья Беррис считает, что это будет "свежим взглядом" на классическую историю о девочке, которую ураган занёс в волшебную страну. Оригинальный фильм вышел в США в 1939 году. Именно его хотят сейчас переснять.

Кроме того, в новой "Золушке" гендерно-нейтральную фею-крестную играет темнокожий гей Билли Портер, который недавно признался, что уже 14 лет инфицирован ВИЧ.