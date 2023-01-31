Американскому актеру Алеку Болдуину предъявили формальное обвинение в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма "Ржавчина".

Как сообщает издание Page Six.

Обвинение также предъявлено Ханне Гутерреш-Рид, которая отвечала за оружие на съемках фильма. Обоим обвиняемым грозит до 18 месяцев тюрьмы и потенциальный пятилетний запрет на использование оружия.

По данным следствия, доказано, что в день расстрела за небольшой промежуток времени до трагедии обоими было совершено не менее десятка действий по неосторожности, которые привели к гибели оператора, причем это не включая неосторожного обращения с огнестрельным оружием со стороны Болдуина.

Как писала "Страна", в октябре 2022 года Болдуин достиг мирного соглашения с семьей украинки, которую он застрелил на съемках.

В ноябре он подал в суд на съёмочную группу фильма. Вину за то, что пистолет был заряжен боевыми, а не холостыми патронами, актёр возложил на четырёх членов съемочной группы: ответственную за оружие на съемочной площадке, поставщика оружия и боеприпасов, реквизитора и помощника режиссёра.