Прокуратура штата Нью-Мексико предъявит уголовные обвинения актеру Алеку Болдуину, застрелившему оператора Галину Хатчинс во время съемок фильма "Ржавчина" в октябре 2021 года.

Об этом сообщает CNN.

По словам окружного прокурора штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс, проведена тщательная проверка и изучение улик, а также законов, и эксперты пришли к выводу, что их достаточно для возбуждения уголовных дел против Болдуина.

Знаменитость обвинят в непреднамеренном убийстве. Такое позднее решение о выдвижении обвинений (с момента трагедии прошло без малого полтора года) в прокуратуре объяснили тем, что лишь недавно получили окончательный отчет экспертов о стрельбе.

В штате Нью-Мексико непредумышленное убийство относится к преступлениям четвертой, самой низкой, степени тяжести. Наказанием за такие преступления обычно становится штраф или относительно небольшое тюремное заключение - до 18 месяцев.

Ранее прокуратура также предъявила обвинения в непредумышленном убийстве отвечавшей за оружие на съемочной площадке Ханне Гутьеррес Рид. Помощник режиссера Дэвид Холлс был обвинен в неподобающем хранении оружия. Он признал вину в рамках сделки со следствием.

Как писала "Страна", в октябре 2022 года Болдуин достиг мирного соглашения с семьей украинки, которую он застрелил на съемках.

А в ноябре он подал в суд на съёмочную группу фильма. Вину за то, что пистолет был заряжен боевыми, а не холостыми патронами, актёр возложил на четырёх членов съемочной группы: ответственную за оружие на съемочной площадке, поставщика оружия и боеприпасов, реквизитора и помощника режиссёра.