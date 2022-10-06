Голливудский актер Алек Болдуин достиг мирного соглашения с семьей Галины Хатчинс, оператора из Украины, которую он застрелил на съемках фильма "Ржавчина" год назад.

Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление, опубликованное адвокатом кинозвезды.

В иске, поданном в феврале в Санта-Фе против Болдуина, продюсерских компаний фильма, его продюсеров и других ключевых членов съемочной группы, заявлялось о многочисленных нарушениях съемочного процесса. Мэтью Хатчинс, вдовец Галины Хатчинс, будет исполнительным продюсером фильма.

"Мы достигли соглашения, подлежащего одобрению судом, по нашему делу о неправомерной смерти против продюсеров Rust, включая Алека Болдуина и Rust Movie Productions, LLC. В рамках этого урегулирования наше дело будет закрыто. Съемки Rust, исполнительным продюсером которых я буду, возобновятся со всеми начальными основными игроками на борту в январе 2023 года. Я не заинтересован во взаимных обвинениях или возложении вины (на продюсеров или мистера Болдуина). Все мы верим, что смерть Галины была ужасающим несчастным случаем. Я благодарен, что продюсеры и развлекательное сообщество собрались вместе, чтобы воздать должное последней работе Галины", - говорится в заявлении Хатчинса.

"В течение всего этого сложного процесса у всех сохранялось особое желание сделать все возможное для сына Галины. Мы благодарны всем, кто способствовал решению этой трагической и болезненной ситуации", - говорится в заявлении адвоката Алека Болдуина Люка Никаса из Quinn Emanuel.

При этом представитель окружного прокурора Санта-Фе сообщил, что мировое соглашение не отразится на текущем уголовном расследовании по делу.

"В то время как гражданские иски урегулируются в частном порядке и часто связаны с финансовыми выплатами, уголовные дела касаются только фактов. Если факты и доказательства оправдывают уголовные обвинения в соответствии с законодательством Нью-Мексико, тогда обвинения будут предъявлены. Никто не может быть выше закона", - заявила Хезер Брюер, спикер прокуратуры Первого судебного округа Нью-Мексико.

Напомним, прошлой осенью в США во время съемок вестерна "Ржавчина" на съемочной площадке была застрелена оператор украинского происхождения Галина Хатчинс. Выстрел совершил актер Алек Болдуин. Несчастный случай произошел во время репетиции, актер выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами.

Также мы писали, что уже в 2022 году стало известно, что семья убитой Галины Хатчинс подала иск с обвинениями в непредумышленном убийстве в отношении актера и продюсера Алека Болдуина и других создателей фильма.