Известный голливудский актер и продюсер Алек Болдуин заявил, что не нажимал курок пистолета, выстрел из которого во время съемок "Ржавичны" нанес смертельное ранение украинскому оператору Галине Хатчинс.

Об этом актер сказал в интервью для ABC News.

Болдуин сказал, что "понятия не имеет" как настоящая пуля попала на съемочную площадку его фильма "Ржавчина" и что не он нажал на курок и совершил роковой выстрел.

"Нет, нет, нет. Я бы никогда не направил на кого-то пистолет и не нажал на курок, никогда...Кто-то всадил в ружье боевую пулю, пулю, которой даже не должно было быть на территории", - сказал Болдуин.

Однако как именно произошла трагедия актер не объясняет. На данный момент обнародована только часть интервью, полная версия выйдет 2 декабря.

Напомним, в США во время съемок вестерна "Ржавчина" на съемочной площадке была застрелена оператор украинского происхождения Галина Хатчинс. На съемках вестерна оказалось боевое заряженное оружие, случайный выстрел из которого совершил Алек Болдуин.

Также "Страна" сообщала, что светооператор из Украины подал иск против Болдуина и всех причастных к убийству Хатчинс на съемках "Ржавчины".