Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало судебно-медицинский отчет, в котором содержится заключение о том, что во время съемки фильма "Ржавчина" ("Rust") актер Алек Болдуин действительно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего была убита оператор Галина Хатчинс.

Об этом сообщает издание Sky News.

"В отчете ФБР сделан вывод, что Алек Болдуин нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего была убита оператор на съемочной площадке "Rust", - говорится в сообщении.

Сам Алек Болдуин всегда утверждал, что не нажимал на спусковой крючок. Однако судебно-медицинское расследование ФБР свидетельствует, что из оружия, о котором идет речь, нельзя было произвести выстрел без физического нажатия на спусковой крючок.

В Управлении медицинских расследований Нью-Мексико классифицировали смерть Галины Хатчинс как несчастный случай.

"Смерть наступила в результате огнестрельного ранения грудной клетки", - говорится в отчете.

При этом изучение отчетов правоохранительных органов не дало убедительных доказательств того, что огнестрельное оружие, которое использовалось на съемочной площадке, было намеренно заряжено боевыми патронами.

Напомним, что в своем первом интервью после случившегося Алек Болдуин заявил, что выстрел произошел самопроизвольно.

Ранее мы писали, что Бюро по охране труда и технике безопасности штата Нью-Мексико не нашло нарушений в действиях Алека Болдуина, который случайно застрелил украинского оператора на съемках фильма "Раст" в прошлом году. Бюро подтвердило, что Болдуин, застреливший кинооператора Галину Хатчинс, был убежден, что использует пистолет с холостыми патронами.

Также "Страна" сообщала, что следователи проверят двух человек на причастность к роковому выстрелу актера Алекса Болдуина в оператора Галину Хатчинсон, из-за которого девушка скончалась. В центре расследования оказались оружейный эксперт Анна Гутьеррес-Рид - она была ответственна за оружие на съемочной площадке, а также ассистент режиссера Дэйв Холлс, который передал Болдуину оружие.