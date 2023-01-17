В Лос-Анджелесе (США) состоялась 28-я церемония вручения кинопремии "Выбор критиков" (Critics Choice Movie Awards).

Фильм Дэниела Шайнерта и Дэна Квана "Всё везде и сразу" завоевал премию в категории "Лучший фильм года". Кроме того, картина получила награды за лучшую режиссуру, оригинальный сценарий и монтаж.

Об этом сообщает Variety.

Картина режиссерского дуэта ​​была лидером по числу номинаций и за приз боролась в 14 категориях.Ее соперниками были следующие фильмы:

"Аватар: Путь воды" (студия 20th Century Studios);

"Вавилон" (Paramount Pictures);

"Баньши Инишерина" (Searchlight Pictures);

"Элвис" (Warner Bros.);

"Фабельманы" (Universal Pictures);

"Достать ножи: стеклянная луковица" (Netflix);

"RRR" (Variance Films);

"Тар" (Focus Features);

"Лучший стрелок: Маверик" (Paramount Pictures);

"Женщины говорят" (выпуск MGM/United Artists).

Премию за лучший фильм в комедийном жанре получил детектив "Достать ножи: стеклянная луковица", а лучшим анимационным фильмом стал "Пиноккио Гильермо дель Торо".

Приз в категории "Лучший зарубежный фильм" вручили индийскому проекту "RRR: Рядом ревет революция". За визуальные эффекты был отмечен "Аватар: путь воды".



Награду за "Лучшую мужскую роль" получил Брендан Фрейзер за роль в картине "Кит", а лучшей актрисой стала Кейт Бланшетт за работу в фильме "Тар".



Среди драматических сериалов выделили "Лучше звоните Соулу", а комедийных - "Начальная школа Эбботт".

"Выбывшая" обошла другие мини-сериалы.

Премия "Выбор критиков" учреждена в 1995 году крупнейшим профессиональной ассоциацией кинокритиков США и Канады Broadcast Film Critics Association.

Ранее мы писали, что в прошлом году в США вручили 79-ю кинопремию "Золотой глобус".

Также "Страна" рассказывала, какие фильмы соревновались за "Оскар" в прошлом году.