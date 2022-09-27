В ремейке фильма "Волшебник страны Оз" появятся ЛГБТ-персонажи. Об этом журналу Variety рассказал режиссер ленты Кенья Беррис.

Он считает, что это будет "свежим взглядом" на классическую историю о девочке, которую ураган занёс в волшебную страну.

"Оригинал был аллегорией и отражением того, каким был мир в то время - с такими вещами, как Великая депрессия и Пыльный котёл (серия воздушных бурь в США в 1930-е годы - Ред.). Теперь мы повернём зеркало туда, где мы сейчас находимся, и возьмём разных персонажей из ЛГБТК-сообщества, из разных культурных и социально-экономических сообществ, и расскажем историю, отражающую мир", - сказал Баррис.

Оригинальный фильм вышел в США в 1939 году. Именно его хотят сейчас переснять.

Напомним, что в новой "Золушке" гендерно-нейтральную фею-крестную играет темнокожий гей Билли Портер, который недавно признался, что уже 14 лет инфицирован ВИЧ.

Также недавно Disney опубликовала трейлер новой Русалочки с чернокожей актрисой в роли Ариэль. Фильм выйдет в мае 2023-го.

Также в ремейке "Питера Пэна" впервые фею сыграет темнокожая актриса - Яра Шахиди. Обычно роль отдавали белокожим актрисам.