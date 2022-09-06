Компания Netflix опубликовала официальный тизер новой экранизации знаменитого антивоенного романа Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен", посвященного Первой мировой войне.

Ролик появился на Ютуб-канале сервиса.

Фильм снят немецким режиссером Эдвардом Бергером, известным по картинам "Джек" и "Вся моя любовь". В фильме снялись Даниэль Брюль, Альбрехт Шух, Себастьян Хюльк, Феликс Каммерер, Арон Хильмер, Эдин Хасанович и Дефид Штризов.

Премьера драмы состоится в сентябре 2022 года на Кинофестивале в Торонто. Премьера в кинотеатрах Германии пройдет 29 сентября, а мировая премьера на платформе Netflix - 28 октября 2022 года.

Предыдущие экранизации романа Ремарка были сняты в 1930 и 1979 годах. Экранизация 1930 года получила два "Оскара".

Роман посвящен теме потерянного поколения и повествует о том, что пережили на фронте в Первую мировую войну молодой солдат Пауль Боймер и его фронтовые товарищи. Как и герои еще одного писателя, изображавшего представителей потерянного поколения, Эрнеста Хемингуэя, они из-за полученных на войне душевных травм не в состоянии устроиться в гражданской жизни.

Произведение Ремарка резко контрастировало с правоконсервативной военной литературой, доминировавшей в эпоху Веймарской республики, оправдывавшей проигранную Германией войну и героизировавшей её солдат.

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