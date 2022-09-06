Появился тизер фильма, снятого по антивоенному роману Ремарка "На Западном фронте без перемен"
Компания Netflix опубликовала официальный тизер новой экранизации знаменитого антивоенного романа Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен", посвященного Первой мировой войне.
Ролик появился на Ютуб-канале сервиса.
Фильм снят немецким режиссером Эдвардом Бергером, известным по картинам "Джек" и "Вся моя любовь". В фильме снялись Даниэль Брюль, Альбрехт Шух, Себастьян Хюльк, Феликс Каммерер, Арон Хильмер, Эдин Хасанович и Дефид Штризов.
Премьера драмы состоится в сентябре 2022 года на Кинофестивале в Торонто. Премьера в кинотеатрах Германии пройдет 29 сентября, а мировая премьера на платформе Netflix - 28 октября 2022 года.
Предыдущие экранизации романа Ремарка были сняты в 1930 и 1979 годах. Экранизация 1930 года получила два "Оскара".
Роман посвящен теме потерянного поколения и повествует о том, что пережили на фронте в Первую мировую войну молодой солдат Пауль Боймер и его фронтовые товарищи. Как и герои еще одного писателя, изображавшего представителей потерянного поколения, Эрнеста Хемингуэя, они из-за полученных на войне душевных травм не в состоянии устроиться в гражданской жизни.
Произведение Ремарка резко контрастировало с правоконсервативной военной литературой, доминировавшей в эпоху Веймарской республики, оправдывавшей проигранную Германией войну и героизировавшей её солдат.
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