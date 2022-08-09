Стало известно, зачем американский актер Стивен Сигал приехал на Донбасс и побывал в Еленовке.

"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что Сигал снимает фильм о Донбассе.

9 августа Сигал общался с военнопленными в Еленовском СИЗО, где погибли украинские военнопленные.

Стивен отметил, что 98% тех, кто рассказывает в медиа о войне в Украине, никогда здесь не были. Поэтому мир не знает правду. Он хочет изменить взгляд на эту войну с помощью своего фильма.

Ранее "Страна" сообщала, что Сигала привез на Донбасс глава комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 166-го дня войны. Активизировался фронт в районе Верхнекаменского под Северском. В Авдеевке шли сильные бои. По захваченным РФ южным регионам Украины были удары "Хаймарсами". РФ заявила, что при ударе по Винницкой области 7 августа были применены самые современные российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это второе известное их применение по территории Украины. Назначенный РФ "глава администрации" Запорожской области Балицкий подписал распоряжение о подготовке к "референдуму" о вхождении в состав РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.