Показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна "Украина в огне" 2016 года на кинофестивале globaLE в Лейпциге стал причиной конфликта.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Издание сообщает, что демонстрацию фильма, в котором Майдан 2014 года в Украине представляется как националистический переворот, устроенный при помощи Запада, поддержали организаторы фестиваля и муниципалитет Лейпцига, выступающий спонсором мероприятия.

Показ фильма американского режиссера состоялся вчера вечером, но его попытались сорвать проукраинские активисты. Возникла драка, для прекращения которой была вызвана полиция.

Ранее "Страна" рассказывала, как в итальянском городе Таормина на международном кинофестивале Taormina Film Fest была показана документальная лента об Украине Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины".

Мы также писали, что в 2017 году Стоун раскритиковал политику США в Украине, назвав нашу страну "гангстерским государством". Также он возмутился военной помощью США Украине.