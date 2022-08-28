Несмотря на войну, украинский фильм "Кроткая" попал в программу Московского кинофестиваля.

Об этом в Facebook сообщает журналистка Наталья Наумова.

Фильм снят к 200-летию Федора Достоевского по его одноименной повести в Одессе режиссером Натальей Князевой. На Московском фестивале он запланирован к показу в номинации "Русский след".

"Мотивы русской классической литературы запечатлены и переосмыслены в украинской картине "Кроткая" – авангардной экранизации одного из последних произведений Ф.М. Достоевского, чье 200-летие со дня рождения широко отмечалось в прошлом году как в России, так и за рубежом", - говорится в описании фильма на сайте фестиваля.

Тем временем война в Украине продолжается уже 186-й день. "Страна" следит за происходящим 28 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 185-го дня войны. Российские войска начали наступление после нескольких дней затишья. Также идут разные сообщения о движениях российских войск за пределами собственно фронта. "Институт изучения войны" считает, что россияне перебрасывают боевую авиацию из Крыма в Россию - вероятно, реагируя на украинские удары на полуострове.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.