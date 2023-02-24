Премьер-министр Денис Шмыгаль показал первые четыре танка Leopard 2, которые уже прибыли из Польши в Украину.

Соответствующие фото он опубликовал в телеграм-канале.

Танки в Украине встречали Шмыгаль, министр обороны Алексей Резников и польский премьер Матеуш Моравецкий, который пообещал, что Украина в ближайшие дни получит от Польши еще 60 танков PT-91 Twardy.

Также недавно польский МИД заявлял, что все 14 танков Leopard 2 будут переданы в течение двух-трех недель после завершения подготовки украинских войск.

Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.

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