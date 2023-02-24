Министр обороны Великобритании Бен Уоллес снова исключил отправку британских истребителей Typhoon в Украину в ближайшее время.

Об этом пишет The Guardian.

Выступая в пятницу по поводу первой годовщины российского вторжения, Бен Уоллес сказал, что "Тайфуны" будут слишком сложными для полетов украинских пилотов, и для их поддержки потребуется отправить сотни британских военнослужащих на землю.

"Запад не собирается вводить войска в Украину в таких масштабах. Идея, что мы поместим "Тайфуны" сопровождается тем, что нам нужно будет отправить 200 человек, и мы не собираемся этого делать… на данном этапе", - сказал он.

Тем не менее он заявил, что Британия готова возместить союзникам советские самолеты своими, если страны захотят отправить старую авиацию в Украину.

В середине февраля Уоллес уже заявлял о невозможности отправки самолетов в Украину. Тогда он сообщил, что истребители от Британии не будут переданы Украине в ближайшие месяцы или даже годы.

Позже в Британии заявили, что Украина сможет получить современные истребители только после войны.

При этом в США считают, что истребители F-16 не являются ключевыми вооружениями, необходимыми Украине.