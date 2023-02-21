Немецкий производитель оружия Rheinmetall планирует, что первая партия боеприпасов для зенитных комплексов Gepard будет поставлена в Украину до июля. А уже до конца марта к отправке будут готовы 20 боевых машин Marder, работе с которыми уже обучаются украинские бойцы.

Об этом со ссылкой на заявление директора компании Армина Паппергера сообщает CNN.

Паппергер сообщил, что компания "удвоила мощности, а в некоторых секторах даже утроила их".

"По производству оружия склад заполнен, мы работаем на полную мощность, и мы все еще можем увеличить мощность за одну смену", - добавил Паппергер.

Для этого, по его словам, должны быть заключены контракты.

Напомним, ранее Bloomberg сообщало, что страны ЕС могут договориться о совместной закупке боеприпасов для Украины уже в марте. Идею о совместных закупках боеприпасов для Украины уже поддержали несколько стран Евросоюза, в частности Нидерланды и Румыния.

Также мы писали о том, что вчера президент США Джо Байден побывал в Киеве с неанонсированным визитом и сообщил, что США и союзники передадут Украине 700 танков, тысячи бронемашин и 2 млн снарядов.