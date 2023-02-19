Боррель призвал ЕС решить проблему поставок боеприпасов Украине в течение недели
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал меньше аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому и поставлять Украине больше снарядов.
Призыв прозвучал во время конференции по безопасности в Мюнхене. Выступление Борреля транслировал Твиттер Европейской службы внешних сношений.
По словам главы дипломатии ЕС, Украина получает достаточно вооружений, но мало боеприпасов. И сообщество стран должно в течение недели решить эту проблему.
Другие заявления Борреля, прозвучавшие во время выступления:
- Внеочередная встреча глав МИД ЕС пройдет 6-7 марта, чтобы скоординировать поставки дополнительных вооружений и боеприпасов Украине.
- ЕС должен начать технологический блицкриг в своей промышленности, чтобы обеспечить свои армии оружием и боеприпасами. "Мы забыли о классических войнах. Мы были вовлечены только в экспедиции и блицкриг. И теперь нам нужен технологический блицкриг. Мы должны восстановить наши мощности", - сказал Боррель.
- Украина уже стала членом европейской семьи, осталось просто "институционализировать это решение".
- Евросоюз - это армия Украины, поскольку этот конфликт является экзистенциальной угрозой европейской безопасности.
🔴 LIVE: HR/VP @JosepBorrellF keynote introduction at the @MunSecConf 2023 ahead of panel on European Security #MSC2023 https://t.co/gED8R88X8Z— European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) February 19, 2023
Ранее Эмманюэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что страны Запада будут наращивать помощь Украине в ближайшие месяцы и недели.
На том же мероприятии вице-президент США Камала Харрис призналась, что не ждет ничего хорошего от ближайшей перспективы войны в Украине.