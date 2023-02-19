Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал меньше аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому и поставлять Украине больше снарядов.

Призыв прозвучал во время конференции по безопасности в Мюнхене. Выступление Борреля транслировал Твиттер Европейской службы внешних сношений.

По словам главы дипломатии ЕС, Украина получает достаточно вооружений, но мало боеприпасов. И сообщество стран должно в течение недели решить эту проблему.

Другие заявления Борреля, прозвучавшие во время выступления:

Внеочередная встреча глав МИД ЕС пройдет 6-7 марта, чтобы скоординировать поставки дополнительных вооружений и боеприпасов Украине.

ЕС должен начать технологический блицкриг в своей промышленности, чтобы обеспечить свои армии оружием и боеприпасами. "Мы забыли о классических войнах. Мы были вовлечены только в экспедиции и блицкриг. И теперь нам нужен технологический блицкриг. Мы должны восстановить наши мощности", - сказал Боррель.

Украина уже стала членом европейской семьи, осталось просто "институционализировать это решение".

Евросоюз - это армия Украины, поскольку этот конфликт является экзистенциальной угрозой европейской безопасности.

Ранее Эмманюэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что страны Запада будут наращивать помощь Украине в ближайшие месяцы и недели.

На том же мероприятии вице-президент США Камала Харрис призналась, что не ждет ничего хорошего от ближайшей перспективы войны в Украине.