Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал меньше аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому и поставлять Украине больше снарядов.

Призыв прозвучал во время конференции по безопасности в Мюнхене. Выступление Борреля транслировал Твиттер Европейской службы внешних сношений.

По словам главы дипломатии ЕС, Украина получает достаточно вооружений, но мало боеприпасов. И сообщество стран должно в течение недели решить эту проблему.

Другие заявления Борреля, прозвучавшие во время выступления:

