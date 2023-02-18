После жестких заявлений о победе над Россией на Мюнхенской конференции, президент Франции Эммануэль Макрон сделал шаг назад и заявил, что нельзя допускать разгрома РФ.

Об этом Макрон сказал изданию Le Journal du Dimanche.

"Я не думаю, как некоторые, что надо добиться полного разгрома России, атаковать ее на собственной территории. Им хотелось бы в первую очередь разгромить Россию. Но это никогда не было и никогда не будет позицией Франции", - заявил Макрон.

Также он считает, что полной победы вообще не будет ни у одной из сторон конфликта.

По его словам, "необходимо, чтобы украинское наступление пошатнуло российский фронт и заставило Москву вернуться за стол переговоров". При этом, как считает французский лидер, "ни одной из сторон не удастся добиться полной победы".

Ранее мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон не считает, что смена режима в России приведет к положительным изменениям.

Также "Страна" рассказывала, что президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает телефонный контакт с лидером РФ Владимиром Путиным. В частности, с 24 февраля Путин и Макрон общались 14 раз.