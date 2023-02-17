Президент Франции Эммануэль Макрон не считает, что смена режима в России приведет к положительным изменениям.

Об этом Макрон заявил в пятницу, 17 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Честно говоря, я не верю в смену режима. И когда я слышу, как многие выступают за смену режима, я спрашиваю: на что менять? Кто следующий? Кто ваш лидер?" – сказал Макрон.

Он добавил, что за последние десятилетия произошло много изменений в режимах во многих странах, и "это были провалы".

Макрон считает, что "РФ нужно предложить что-то устойчивое в долгосрочной перспективе".

"Мы должны найти способ заставить Россию вернуться за стол переговоров на условиях Украины", - сказал Макрон.

Конференция проходит в Мюнхене с 17 по 19 февраля. Впервые за многие годы на конференции не будет России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сравнил Украину с Давидом, который убил пращой Голиафа. По его словам, "Россия-Голиаф падет в этом году". Затем он сказал, что Давид - не только Украина, а и весь Запад.

Ранее мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Запада будут наращивать помощь Украине в ближайшие месяцы и недели.