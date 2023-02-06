Вышел репортаж с завода боеприпасов в Пенсильвании, на котором производят снаряды для Украины.

Он опубликован в сегодняшнем бумажном номере New York Times, электронная версия материала вышла 2 февраля.

Как сообщает газета, снаряды для ВСУ делают на заводах в северо-восточной Пенсильвании. Старейший из них открылся в 1950-х годах в Скрэнтоне, во времена войны в Корее.

Пустые снаряды отправляются в сельскую местность Айовы, где их наполняют расплавленной взрывчаткой и упаковывают для доставки. Часть снарядов отправляется в Юму, штат Аризона, где их оснащают взрывателями и проводят испытания, выстреливая из гаубиц. Если снаряды успешно проходят испытания, то партии сертифицируют для боевых действий. Большинство из них сейчас отправляеттся в Украину.

Тем временем в заводских цехах расчищают места для новых станков, чтобы завод в Скрэнтоне, на котором делают пустые заготовки, мог производить еще больше снарядов для Украины, пишет газета.

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