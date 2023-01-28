Немецкий концерн Rheinmetall планирует значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов. Решение принято в связи с увеличением спроса на снаряды в Украине и странах Запада.

Об этом заявил генеральный директор концерна Армин Паппергер, пишет Reuters.

"Мы можем производить 240 000 танковых боеприпасов (120 мм) в год, что больше, чем нужно всему миру", - сказал Паппергер.

По его словам, мощность производства 155 мм артиллерийских снарядов может быть увеличена до 450 000-500 000 в год, что сделает Rheinmetall крупнейшим производителем обоих видов боеприпасов.

Паппергер сообщил, что в прошлом году концерн произвел от 60 000 до 70 000 снарядов для танков и артиллерийских орудий, и заявил, что производство может быть немедленно увеличено.

Спрос на такие боеприпасы вырос не только из-за их массового применения на поле боя в Украине, но и потому, что западные армии пытаются пополнить свои запасы, поскольку испытывают угрозу со стороны РФ, говорится в публикации.

Напомним, ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил, что может поставить Украине 139 танков Leopard типа 1 и 2. Однако это будет возможно лишь в конце 2023 года - начале 2024 года, поскольку ремонт боевых машин продлится год.

Мы писали, что "Укроборонпром" наладил выпуск в Украине 152-мм боеприпасов для артиллерии.