Болгария весной 2022 года тайно поставляла Украине горючее и боеприпасы.

Об этом сообщает Die Welt в своем расследовании.

По данным газеты, поставки из Болгарии весной 2022 года могли составлять до 30% всех боеприпасов и до 40% дизельного горючего, поступивших тогда украинской армии.

К таким выводам они пришли, пообщавшись с главой МИД Украины Кулебой, премьером Болгарии Петковым и болгарским министром финансов Василевым.

Петков публично отвергал возможность прямой военной помощи Украине, однако поставки проводились через компании-посредники в Румынии, Венгрии и Польше. Оплачивали операцию, по утверждению Die Welt, США и Великобритания.

В декабре 2022 года болгарское правительство официально одобрило прямые поставки вооружений Украине. В основном там будет легкое вооружение и боеприпасы.

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