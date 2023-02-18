Североатлантический Альянс отказал Украине в кассетных боеприпасах.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает немецкий телеканал ntv.

"В НАТО не рекомендовали и не поставляли эти виды оружия. Мы поставляем артиллерию и другие виды вооружений, но не кассетные бомбы", - сказал Столтенберг.

С просьбами о предоставлении кассетных боеприпасов и фосфорного оружия высказывались украинские чиновники.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают много мелких бомб на большой территории.

Из-за несовершенства устройств они запрещены Конвенцией, к которой присоединились 123 государства, в том числе большинство стран Евросоюза. Украина и Россия документ не ратифицировали.

В ходе мероприятия в Германии прозвучал ряд заявлений.

Так, вице-президент США Камала Харрис не ждет ничего хорошего от ближайшей перспективы войны в Украине. А британский премьер-министр Риши Сунак призвал союзников удвоить помощь Украине.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что риск эскалации конфликта в Украине несопоставим с опасностью, которая может возникнуть в случае победы России в этой войне.