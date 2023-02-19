Страны Евросоюза могут договориться о совместной закупке боеприпасов для Украины уже в марте.

Об этом пишет Bloomberg в воскресенье, 19 февраля.

По данным издания, уже завтра главы МИД ЕС могут обсудить выдвинутую Эстонией инициативу о боеприпасах. Однако окончательное решение может быть принято на встрече лидеров стран Евросоюза, которая пройдет в марте.

Идею о совместных закупках боеприпасов для Украины уже поддержали несколько стран Евросоюза, в частности Нидерланды и Румыния.

"Как идея, это очень хорошо, потому что боеприпасы являются проблемой - Украина нуждается в большом количестве, и нам также необходимо увеличить наши запасы", - сказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Кроме того, глава МИД Румынии Богдан Ауреску назвал такую инициативу "интересной", но добавил, что еще необходимо изучить детали.

"Совместные усилия более эффективны", - сказал Ауреску.

По данным Bloomberg, совместные закупки рассматривают Париж и Варшава. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже заявил о намерении организовать коалицию, в которую войдет Эстония, для финансирования производства боеприпасов и дальнейшей передачи их Украине.

Напомним, сегодня глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Евросоюз решить проблему поставок боеприпасов Украине в течение недели.

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