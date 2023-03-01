Еврокомиссия предлагает резко увеличить производство боеприпасов, чтобы обеспечить потребности Украины и свои собственные.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

Переход на военные рельсы планируется осуществить в три этапа.

Сразу увеличить поставки амуниции в Украину. Странам обещают компенсировать эти траты выплатами из ЕС. Провести совместную закупку 155-мм боеприпасов Европейским оборонным агентством EDA, чтобы восполнить пробелы в запасах стран ЕС и обеспечить снабжение Украины в долгосрочной перспективе. Обеспечить долгосрочное увеличение европейских мощностей по производству боеприпасов.

Документ с такими предложениями уже был передан послам стран ЕС. Брюссель считает, что мирное время в Европе закончилось и нужно кардинально менять свои подходы к оборонной сфере.

В январе сообщалось, что США хотят модернизировать боеприпасы времен "холодной войны" для передачи Украине. Одна из программ модернизации уже реализуется: ракеты для снятых с вооружения систем ПВО HAWK пройдут обновление и отправятся на фронт.

А на днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что государствам - членам альянса пока не удалось обеспечить стабильные поставки артиллерийских боеприпасов в Украину.