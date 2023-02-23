Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что государствам-членам альянса пока не удалось обеспечить стабильные поставки артиллерийских боеприпасов в Украину.

Об этом сообщает Sky News.

По его словам, запасы боеприпасов на Западе истощены, а их использование ВСУ значительно выше, чем объемы поставок и производства.

Он сказал, что украинский конфликт превращается в логистическую битву.

Напомним, Украина осуществляет порядка 5-6 тысяч артиллерийских выстрелов в день, что равно годовому объему производства боеприпасов небольшой европейской страны в мирное время. Западные компании не успевают производить боеприпасы для Украины.

Ранее мы писали, что США заключили контракты более чем на $500 млн на производство боеприпасов для Украины. Поставки новых боеприпасов планируется начать в марте. Контракты финансируются за счет Инициативы поддержки безопасности Украины Пентагона.

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Ранее мы подводили итоги 364-го дня войны. Утром РФ ударила по промышленному предприятию в Харькове, ранения получили два человека. Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ увеличивает численность личного состава на тех направлениях, где ведет наступление. Также вчера продолжился публичный конфликт между куратором российской ЧВК "Вагнер" Пригожиным и минобороны РФ.

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