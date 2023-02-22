У Украины и США одинаковое видение того, что победой в войне против России является полное восстановление территориальной целостности Украины.

Об этом заявил в среду, 22 февраля, глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак на брифинге.

Он также подчеркнул, что Украина будет добиваться гарантий безопасности и членства в НАТО, чтобы не допустить повторения масштабной агрессии в будущем.

При этом глава ОПУ считает, что Украина может стать членом НАТО раньше, чем членом ЕС.

"Я считаю, что мы можем стать членами НАТО раньше, чем членами ЕС... Сегодня все понимают, что шансов в войне с НАТО у России нет. И сегодня Украина – это лучший имиджмейкер НАТО", – заявил Ермак.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что лучшей гарантией для Украины будет членство в НАТО. Он также говорил, что ожидает вступления Украины в ЕС через два года, а в НАТО - после окончания войны.

Также "Страна" рассказывала, что недавно в НАТО заявили, что Альянс готов к прямой военной конфронтации с Россией, но для этого надо перевооружиться и перейти на "военную экономику мирного времени".