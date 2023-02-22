США поставляют Украине модифицированный боеприпас производства Boeing Co с GPS-наведением и радиусом поражения в 45 миль (72,4 км).

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителей отрасли.

Пентагон официально не признал, что отправляет модифицированную версию боеприпаса Boeing, заявив только, что он отправит "высокоточные авиационные боеприпасы" в рамках пакета на 1,85 миллиарда долларов, о котором было объявлено 21 декабря.

Но два человека, знакомые с этим вопросом, подтвердили наличие на бомбе системы Jdam-ER.

Jdam-ER может устанавливаться на неуправляемые бомбы. После сброса бомба раскрывает крылья, что позволяет ей пролетать до 45 миль и утроить дальность действия оригинального оружия.

Эксперты Bloomberg заявили, что такие системы нужны "для атаки российских передовых позиций или тыловых районов их второго эшелона в Украине".

Представитель Пентагона Келли Флинн заявила, что США не будут идентифицировать боеприпас, сославшись на оперативную безопасность. Комплекты Jdam используются ВВС и ВМС США и были проданы более чем в 26 стран.

Ранее премьер Британии Риши Сунак пообещал Украине дальнобойные боеприпасы и систему ПВО.

А в Германии рассказали, когда Украина получит БМП Marder и боеприпасы для Gepard.

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