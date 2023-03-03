Европейский союз намерен отправить в Украину совместно финансируемые боеприпасы в течение нескольких недель. Из Еврофонда мира выделят миллиард евро на закупку снарядов для Киева.

Об этом сообщает Financial Times.

Издание пишет, что Украина должна получить жизненно важные артиллерийские боеприпасы после того, как Брюссель предложил компенсацию странам, которые предоставили снаряды из своих запасов.

Чиновник на правах анонимности рассказал газете, что все страны ЕС, кроме Дании, присоединились к проекту, который прокладывает путь к общим закупкам запасных частей. Он надеется, что "это произойдет быстро, очень быстро".

"И я думаю, что речь идет о днях, неделях, а не о месяцах", - сказал он.

По данным издания, Украина дала ясно понять, что очень нуждается в боеприпасах, поскольку стремится сдержать новое наступление РФ. Для этого Киеву нужны артиллерийские боеприпасы, особенно 155-мм гаубичные снаряды.

Представитель ЕС заявил, что оборонное агентство блока затем "проведет ускоренную процедуру прямых переговоров с рядом ключевых промышленных поставщиков в Европе". По их словам, в ЕС 12 компаний производят 155-мм снаряды, их также производит Норвегия.

"Дело движется. Я уверен, что результаты будут. Но есть много вопросов для обсуждения", - сказал дипломат ЕС.

Ранее сообщалось, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд. В него вошли боеприпасы к Himars, беспилотники и снаряды.

Между тем ранее Sky News сообщал, что НАТО пока не удалось организовать стабильные поставки боеприпасов в Украину.