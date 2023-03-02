Словакия может передать Украине 10 истребителей МиГ-29. Озвучены сроки принятия окончательного решения
Министр обороны Словакии Ярослав Надь объявил, что его страна может передать Украине 10 из 11 своих истребителей МиГ-29 советского производства, которые были сняты с вооружения в прошлом году.
Об этом он сказал в интервью AP.
11-й самолет зарезервирован для словацкого авиационного музея, который находится на этапе формирования экспозиции.
"Мы больше никогда не будем использовать МиГи. В них нет для нас реальной ценности. Если мы отдадим их Украине, они помогут спасти чью-то жизнь", - сказал Надь.
Окончательное решение о передаче самолетов ожидается в течение нескольких дней или недель.
Отметим, что армия Словакии прекратила эксплуатацию советских истребителей летом 2022 года из-за нехватки запчастей и специалистов по техническому обслуживанию.
Если Словакия передаст украинским военным истребители, она станет первым членом НАТО, который поставил Украине боевые самолеты.
Напомним, Польша готова проводить обучение украинских пилотов на истребителях F-16.
Также мы писали о том, что в США считают, что истребители F-16 не являются ключевыми вооружениями, необходимыми Украине.