Министр обороны Словакии Ярослав Надь объявил, что его страна может передать Украине 10 из 11 своих истребителей МиГ-29 советского производства, которые были сняты с вооружения в прошлом году.

Об этом он сказал в интервью AP.

11-й самолет зарезервирован для словацкого авиационного музея, который находится на этапе формирования экспозиции.

"Мы больше никогда не будем использовать МиГи. В них нет для нас реальной ценности. Если мы отдадим их Украине, они помогут спасти чью-то жизнь", - сказал Надь.

Окончательное решение о передаче самолетов ожидается в течение нескольких дней или недель.

Отметим, что армия Словакии прекратила эксплуатацию советских истребителей летом 2022 года из-за нехватки запчастей и специалистов по техническому обслуживанию.

Если Словакия передаст украинским военным истребители, она станет первым членом НАТО, который поставил Украине боевые самолеты.

Напомним, Польша готова проводить обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Также мы писали о том, что в США считают, что истребители F-16 не являются ключевыми вооружениями, необходимыми Украине.